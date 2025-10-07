 Aller au contenu principal
Saïmon Bouabré rejoint les U20 au Chili
information fournie par So Foot 07/10/2025 à 12:28

Un renfort de choix.

Selon L’Equipe , Saïmon Bouabré a rejoint le groupe des U20 tricolores au Chili ce mardi . L’attaquant de l’écurie saoudienne Neom SC est venu compléter les Bleuets qualifiés en 8 es de finale face au Japon de la Coupe du monde U20. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur Bernard Diomède qui a fait face au refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs pour la compétition.…

LB pour SOFOOT.com

