Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot•28/01/2026 à 21:32
Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
Le coup dur de la soirée. Alors que le PSG essaye de valider sa qualif direct pour le top 8 de Ligue des champions contre Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure. Après un contact qui semble involontaire avec Anthony Elanga, le Géorgien s’est tordu ...
Lire la suite
Qui est vraiment surpris ? Libre de tout contrat depuis son départ en décembre du club mexicain de Monterrey, Sergio Ramos pourrait faire un combat de boxe professionnel . Si rien n’est encore officiel, l’ancien international espagnol s’entraîne très sérieusement ...
Lire la suite
C’est sûr qu’il va faire un carton. Lucas Paquetá quitte l’Angleterre. L’ancien milieu offensif de l’Olympique lyonnais rejoint Flamengo , où il va passer sa visite médicale. West Ham a confirmé ce mercredi avoir trouvé un accord avec le club brésilien pour un ...
Lire la suite
Attention, les images qui suivent sont choquantes. Lors d’une rencontre de coupe du Qatar entre Al-Shahaniya et Al-Shamal ce mardi (0-1), le gardien des visiteurs Oumar Barry a été l’auteur d’une bourde folle . Sur un coup franc lointain, le portier d’Al-Shamal ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer