 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paquetá retourne à Flamengo
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 20:45

Paquetá retourne à Flamengo

Paquetá retourne à Flamengo

C’est sûr qu’il va faire un carton. Lucas Paquetá quitte l’Angleterre. L’ancien milieu offensif de l’Olympique lyonnais rejoint Flamengo , où il va passer sa visite médicale. West Ham a confirmé ce mercredi avoir trouvé un accord avec le club brésilien pour un montant record de 42 millions d’euros, devenant le transfert le plus cher de l’histoire de l’Amérique du Sud.

Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo. Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo. E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo,… pic.twitter.com/rH4Xzf5UHn…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kvaratskhelia touché à la cheville droite lors de PSG-Newcastle
    Kvaratskhelia touché à la cheville droite lors de PSG-Newcastle
    information fournie par So Foot 28.01.2026 21:40 

    Le coup dur de la soirée. Alors que le PSG essaye de valider sa qualif direct pour le top 8 de Ligue des champions contre Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure. Après un contact qui semble involontaire avec Anthony Elanga, le Géorgien s’est tordu ... Lire la suite

  • Vers un combat de boxe entre Sergio Ramos et un masculiniste ?
    Vers un combat de boxe entre Sergio Ramos et un masculiniste ?
    information fournie par So Foot 28.01.2026 21:32 

    Qui est vraiment surpris ? Libre de tout contrat depuis son départ en décembre du club mexicain de Monterrey, Sergio Ramos pourrait faire un combat de boxe professionnel . Si rien n’est encore officiel, l’ancien international espagnol s’entraîne très sérieusement ... Lire la suite

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 28.01.2026 21:32 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ Sud-Azergues Football vs Chazay Azergues … MH pour SOFOOT.com

  • Le contre son camp totalement fou d'un gardien au Qatar
    Le contre son camp totalement fou d'un gardien au Qatar
    information fournie par So Foot 28.01.2026 20:26 

    Attention, les images qui suivent sont choquantes. Lors d’une rencontre de coupe du Qatar entre Al-Shahaniya et Al-Shamal ce mardi (0-1), le gardien des visiteurs Oumar Barry a été l’auteur d’une bourde folle . Sur un coup franc lointain, le portier d’Al-Shamal ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank