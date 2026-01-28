Paquetá retourne à Flamengo

C’est sûr qu’il va faire un carton. Lucas Paquetá quitte l’Angleterre. L’ancien milieu offensif de l’Olympique lyonnais rejoint Flamengo , où il va passer sa visite médicale. West Ham a confirmé ce mercredi avoir trouvé un accord avec le club brésilien pour un montant record de 42 millions d’euros, devenant le transfert le plus cher de l’histoire de l’Amérique du Sud.

Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo. Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo. E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo,… pic.twitter.com/rH4Xzf5UHn…

TM pour SOFOOT.com