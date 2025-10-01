Sadio Mané fait construire une villa à Bourges
Il voulait se rapprocher de son club, il pouvait pas faire mieux.
Actionnaire majoritaire du club de Bourges depuis l’année 2023, Sadio Mané a décidé de s’y installer a annoncé Le Berry Républicain ce lundi . Selon son entourage, cette installation prouve la volonté du joueur d’Al-Nassr de perdurer dans le Berry et le Sénégalais verrait les choses en grand, étant donné qu’il souhaite poser ses valises en pleine agglomération de Bourges. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
