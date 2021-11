SaccageParis : qui se cache sous le mouvement qui irrite Hidalgo ?

Ce week-end, l'animateur Stéphane Bern clamait, dans Le Parisien, son ras-le-bol d'un Paris « poubelle » et adoubait au passage #SaccageParis, un mouvement né sur Twitter qui mène la vie dure à la maire de Paris, Anne Hidalgo, depuis mars dernier. Sous ce hashtag, on retrouve tous les jours des dizaines de photos et de vidéos mettant en exergue les poubelles éventrées, la chaussée défoncée, les chantiers laissés en jachère, le nouveau mobilier urbain brocardé… Loin du Paris de carte postale.

Mais qui se cache derrière ce mouvement ? Paname Propre, Paris bise art, RER jusqu’à la mer, JDSE... tels sont les pseudos des internautes qui s'expriment quotidiennement sous cette bannière sur la twittosphère, comme le raconte Le Parisien. Mais on retrouve aussi de vrais noms, voire des célébrités. Car outre Stéphane Bern, on trouve l’ancienne patronne du Medef Laurence Parisot, le journaliste Bernard de la Villardière, ou l’ex-propriétaire du Stade français (rugby) Max Guazzini, qui ont tous leur mot à dire sur le sujet.

« Ils ont raison de dire que la capitale est dégueulasse, mal gérée, congestionnée. La mairie a tout fait pour le diaboliser, mais c’est un mouvement salutaire. Il a l’immense mérite de libérer la colère d’amoureux de Paris comme moi, qui n’en peuvent plus de la voir se dégrader. Je ne les connais pas, mais je leur dis bravo ! » applaudit Max Guazzini dans les colonnes du

