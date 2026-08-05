Russie-Un fabricant de drones grièvement blessé dans un attentat présumé à la voiture piégée

Le patron d'une usine de drones russe a été grièvement blessé mardi et son chauffeur tué dans un attentat présumé à la voiture piégée à Ekaterinbourg, dans l'Oural, rapportent mercredi plusieurs médias russes, dont l'agence Tass.

Vladimir Tkatchouk, dirigeant de la compagnie Ouraldronzavod, a été hospitalisé en soins intensifs et son pronostic vital est engagé, selon des sources médicales citées par Tass.

La voiture de la victime, une Mercedes, a été détruite par une charge explosive cachée sous le véhicule. Le chauffeur, présenté également comme un garde du corps, est mort sur le coup, selon le site d'information en ligne Mash, spécialisé dans les faits divers.

La Russie a imputé à l'Ukraine une série d'opérations ciblées visant des responsables militaires russes et des entrepreneurs, notamment, associés à l'effort de guerre russe. Les autorités ukrainiennes en ont revendiqué certaines. Kyiv n'avait pas réagi dans l'immédiat à l'explosion d'Ekaterinbourg.

L'entreprise de Vladimir Tkatchouk fabrique des drones "vampire", dont le principe est de se recharger sur les lignes à haute tension, sans jamais atterrir. L'engin est utilisé par l'armée russe en Ukraine. Le chef d'entreprise a également lancé une chaîne Telegram populaire baptisée "Obsédé par la guerre", afin de récolter des fonds pour les militaires.

(Mark Trevelyan à Londres, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)