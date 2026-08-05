Russie-Poutine remanie le haut commandement, nomme un chef pour les drones

Vladimir Poutine a nommé mercredi le général de l'armée de terre Denis Liamine à la tête d'une nouvelle branche de l'armée dédiée aux drones dans le cadre d'un remaniement du haut commandement militaire.

Le président russe a annoncé sa nomination lors d'une réunion avec de hauts responsables du ministère de la Défense retransmise à la télévision, le présentant comme "l'un des spécialistes les plus qualifiés" pour commander les forces de systèmes sans pilote, devenues incontournables dans le conflit avec l'Ukraine, qui a elle-même son unité dédiée.

Diplômé d'une école de commandement de blindés, Denis Liamine est le chef d'état-major du groupement de forces "Centre" des forces russes combattant en Ukraine. Il prendra ses fonctions dans "un avenir proche", a déclaré le président russe.

Dans le cadre de ce qu'il a qualifié d'"ajustement" de la hiérarchie militaire, Vladimir Poutine a également annoncé que l'actuel commandant du groupe "Centre", Valeri Solodtchouk, serait remplacé par Andreï Ivanaïev, qui était jusqu'à présent à la tête du groupe "Est". Valeri Solodtchouk a été nommé à la tête d'une unité regroupant tous les services logistiques.

(Dmitry Antonov, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)