Russie-Poutine demande des propositions sur une éventuelle reprise des essais nucléaires

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi à ses hauts responsables militaires et de défense d'élaborer des propositions concernant d'éventuels essais d'armes nucléaires, après les déclarations la semaine dernière du président américain Donald Trump demandant la reprise des essais nucléaires aux Etats-Unis.

La Russie a toujours strictement respecté ses obligations au titre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais si les États-Unis ou toute autre puissance nucléaire procèdent à un tel essai, la Russie en fera de même, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion de haut rang.

Fin octobre, Donald Trump a ordonné à l'armée américaine de reprendre immédiatement les essais d'armes nucléaires, une décision qui constitue une première en 33 ans pour les Etats-Unis.

Le ministre de la Défense, Andreï Beloussov, a déclaré mercredi à Vladimir Poutine que les récentes déclarations et actions des États-Unis rendaient "conseillable de se préparer immédiatement à des essais nucléaires à grande échelle".

Le site d'essais russe de Nouvelle-Zemble, situé dans l'Arctique, pourrait accueillir de tels essais dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté.

"Je charge le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, les services spéciaux et les agences civiles compétentes de tout mettre en œuvre pour recueillir des informations supplémentaires sur cette question, de les analyser au sein du Conseil de sécurité et de formuler des propositions concertées sur le lancement éventuel des préparatifs d'essais d'armes nucléaires", a déclaré Vladimir Poutine.

