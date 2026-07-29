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Russie-Mandat d'arrêt contre le fondateur de Telegram, Pavel Durov-Interfax
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:38
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(Actualisé avec détails)

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré mercredi avoir inculpé le fondateur de Telegram, Pavel Durov, pour avoir facilité des activités terroristes, précisant avoir émis un mandat d'arrêt international à son encontre, rapporte l'agence Interfax.

Le FSB a souligné que ces accusations étaient liées au refus de Telegram de supprimer des contenus "utilisés par les services spéciaux ukrainiens ainsi que par des organisations terroristes et extrémistes pour préparer et coordonner des actes de sabotage et de terrorisme, des massacres et des opérations de cyberfraude au sein de la Fédération de Russie".

Pavel Durov, qui vit aux Emirats arabes unis, et Telegram n'ont pas réagi à ces accusations pour le moment.

Telegram, une application de messagerie cryptée fondée en 2013, dit compter plus d'un milliard d'utilisateurs et est largement utilisée en Russie comme en Ukraine.

Moscou a tenté à plusieurs reprises ces dernières années de restreindre l'utilisation de Telegram, en promouvant son propre service de messagerie MAX, soutenu par l'État.

Avant de fonder Telegram, Pavel Durov, né en Russie mais détenant désormais des passeports émirati et français, avait créé VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, avant de céder ses parts en 2014 sous la pression des autorités russes.

Il est aussi mis en examen en France, qui reproche à Telegram l'absence de modération sur sa plateforme ainsi qu'un défaut de coopération avec les autorités lors d'enquêtes sur des actes terroristes ou des faits de criminalité.

Pavel Durov, qui avait été placé en garde à vue pendant quatre jours en 2024 dans le cadre de cette enquête, rejette ces accusations.

(Rédigé par Reuters ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

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