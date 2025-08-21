 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie: le prix du carburant monte en flèche après des attaques ukrainiennes contre des raffineries
information fournie par AFP 21/08/2025 à 15:48

Les prix du carburant approchaient des niveaux record jeudi en Russie, selon les données de la bourse, après une série d'attaques ukrainiennes sur des raffineries.

L'Ukraine cible régulièrement les raffineries et les dépôts de pétrole russes pour entraver leur capacité à financer l'offensive lancée contre son territoire en 2022.

Les dernières attaques surviennent en pleine saison des vacances estivales.

Pour tenter de calmer les prix, la Russie, l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, a suspendu le mois dernier ses exportations d'essence, une mesure qui semble avoir eu peu d'effet.

AI-92 et AI-95, les deux mélanges de carburant les plus populaires en Russie, se négociaient à 72,663 et 81,342 roubles par tonne (environ 774 et 866 euros), proches de leurs records, selon des données de la bourse de Saint-Pétersbourg.

Le courtier russe BKS a expliqué cette hausse par "la haute saison, les réparations et de nouveaux accidents dans les raffineries", notant une demande accrue de carburant car les gens ont tendance à conduire davantage pendant l'été.

Les attaques ukrainiennes ont également perturbé les voyages aériens et ferroviaires, contribuant encore à cette augmentation, selon le courtier.

La situation a pu être aggravé par "les perturbations récentes dans les raffineries d'Afipsky, Riazan et Saratov", d'après cette même source.

L'Ukraine a dit avoir frappé ces trois infrastructures en août, mais la Russie n'a pas officiellement confirmé de dégâts ou de mise à l'arrêt.

Le ministère russe de l'Énergie a lui attribué les prix élevés à "la haute demande saisonnière et les travaux agricoles", sans mentionner les attaques ukrainiennes.

Il a soutenu l'idée de prolonger la suspension des exportations de carburant pour le mois de septembre.

La pénurie de carburant touche particulièrement le sud et l'Extrême-Orient russe ainsi que les territoires ukrainiens occupés, selon les autorités locales.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank