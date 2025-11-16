Rugby-Une victoire mais des doutes persistants pour le XV de France

Le XV de France a retrouvé la victoire face aux Fidji (34-21) samedi après quatre défaites consécutives, dont un large revers contre l'Afrique du Sud la semaine dernière (32-17), mais n'a pas pleinement rassuré.

"C'est toujours difficile de rebondir après une défaite, on a passé une semaine compliquée", a reconnu le capitaine Grégory Alldritt sur TF1. "On ne va pas se mentir, il y a encore des points à améliorer, on en est conscient."

Si les Bleus n'ont pas concédé de deuxième défaite dans leur histoire face aux Fidjiens, après celle de 2018 au Stade de France (21-14), jamais ils ne s'étaient imposés sur un écart aussi faible face à la désormais neuvième nation mondiale.

La France menait pourtant largement après vingt minutes de jeu (21-0) mais les hommes de Fabien Galthié ont ensuite énormément subi et les Fidji sont revenus au score en 16 minutes, à cheval entre la fin de la première période et le début de la seconde.

"On perd (le fil) un peu tout seuls. J'ai l'impression qu'on fait des petites fautes. Il aurait fallu être un peu plus pragmatique", a estimé Charles Ollivon, joueur du match et auteur d'un essai, sur TF1.

Sur les trois essais fidjiens, la défense française a manqué de nombreux plaquages, une faille rédhibitoire face à la puissance adverse. Au total, les Bleus ont manqué 21 plaquages sur l'ensemble du match.

En résumé, la France s'est inclinée sur les près de 70 minutes qu'elle a jouées à égalité numérique (20-21) puisqu'elle a passé un 14-0 pendant l'exclusion temporaire de Selestino Ravutaumada entre la 14e et la 24e minute.

Fortement pénalisée face aux Springboks samedi dernier (13 pénalités), l'équipe de France l'a de nouveau été samedi soir sous la pluie du stade Atlantique de Bordeaux (11 pénalités).

"La discipline a été un gros point noir aujourd'hui, on n'a fait que défendre dans notre camp", a analysé le demi de mêlée Maxime Lucu sur TF1. "C'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans le dur."

"PAS LA FIN DU MONDE"

Au rayon des possibles explications, les blessures précoces du centre Pierre-Louis Barassi puis de celui qui l'a remplacé, Émilien Gailleton. C'est donc l'habituel troisième ligne Oscar Jegou qui s'est positionné au centre du terrain durant quasiment 50 minutes.

"Le fait que Pierre-Louis (Barassi) et Émilien (Gailleton) se soient blessés nous a un peu perturbés", a déclaré l'ailier Louis Bielle-Biarrey au micro de TF1. "Après, ça n'explique pas tout."

Le staff tricolore va en tout cas devoir possiblement composer avec de nouveaux blessés pour affronter l'Australie samedi prochain au Stade de France.

Toujours privés de leur star Antoine Dupont, blessé au genou depuis mars, les Bleus se présentaient face aux Fidji sans quatre titulaires du premier test perdu contre l'Afrique du Sud : Thibaud Flament, Emmanuel Meafou, Mickaël Guillard et Nolann Le Garrec.

"On a une équipe entière qui est sur le flanc", a regretté sur TF1 le sélectionneur Fabien Galthié, qui a relativisé les doutes qui traversent ses ouailles lors de cette tournée automnale.

"Ce match-là ne pose pas de problèmes. Ce n'est surtout pas un drame ou la fin du monde", a-t-il assuré. "On ne peut pas tirer un bilan après un match face aux champions du monde, qui sont lancés depuis je ne sais pas combien de temps, et nous."

Une victoire avec la manière ne serait pas de trop dans une semaine face à l'Australie, qui n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches, pour aborder avec confiance le Tournoi des Six Nations en début d'année 2026.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris, édité par Jean-Stéphane Brosse)