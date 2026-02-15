Rugby/Six nations-Le XV de France écrase le Pays de Galles, poursuit son sans-faute

(Actualisé avec déclarations)

Le XV de France s'est imposé largement dimanche sur la pelouse du Pays de Galles (54-12), signant un deuxième succès bonifié de rang dans le Tournoi des Six Nations.

Les Bleus ont impressionné en marquant huit essais par Emilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey, Fabien Brau-Boirie, Matthieu Jalibert, Julien Marchand, Charles Ollivon et Théo Attissogbe (doublé). Rhys Carre et Mason Grady ont inscrit les deux réalisations galloises.

"On savait qu'il fallait qu'on fasse un match sérieux et qu'on garde les standards qui étaient les nôtres la semaine dernière. On a pris le match par le bon bout", a réagi sur TF1 Théo Attissogbe, qui compte désormais huit essais en dix sélections.

Avec dix points, les Bleus sont en tête du classement avec quatre unités d'avance sur l'Écosse après deux journées et avant la réception de l'Italie, dimanche prochain, à Lille (Nord).

Ils restent surtout les seuls en capacité de réaliser le Grand Chelem au lendemain des défaites de l'Angleterre et de l'Italie, respectivement en Écosse (31-20) et en Irlande (20-13).

Très convaincante en ouverture du tournoi face à l'Irlande (36-14) dix jours plus tôt, la France a une nouvelle fois montré son impressionnante domination, particulièrement dans le secteur offensif.

"C'était notre volonté de mettre du flow offensivement et on a su le mettre", a expliqué Emilien Gailleton.

Ce dernier n'a même pas eu besoin de deux minutes pour inscrire le premier essai grâce à une magnifique action collective préalable d'Antoine Dupont, Théo Attissogbe et Charles Ollivon.

Louis Bielle-Biarrey a doublé la mise sur un service au pied parfait de Matthieu Jalibert (11e). Le meilleur joueur du dernier Tournoi des Six Nations a marqué son 23e essai en 24 sélections tandis que, quatre minutes plus tard, Fabien Brau-Boirie a aplati dès sa première sélection (15e).

JALIBERT HOMME DU MATCH

Impliqué sur l'essai du Palois, Matthieu Jalibert est venu inscrire lui-même l'essai du bonus offensif (39e) à la suite d'une interception de Théo Attissogbe. Entre-temps, le Pays de Galles avait réduit l'écart par Rhys Carre, en puissance (19e).

Au retour des vestiaires, les Bleus sont repartis de plus belle grâce aux essais de Julien Marchand (44e) et de Théo Attissogbe, enfin à la conclusion pour un doublé (49e, 58e) réalisé après une nouvelle transversale au pied de Matthieu Jalibert, désigné joueur du match.

Charles Ollivon, toujours dans les bons coups, a conclu une belle séquence collective près des perches (61e).

L'arrière Thomas Ramos, presque impérial au pied (sept transformations réussies sur huit), a permis d'alourdir le score.

La fin de match a plutôt été à l'avantage des Gallois, Mason Grady réduisant l'écart pour son équipe après plusieurs minutes de siège sur l'en-but tricolore (78e).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)