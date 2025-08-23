Rugby-Le XV de France féminin remporte son premier match de la Coupe du monde

Le XV de France féminin a remporté samedi son premier match de la Coupe du monde face à l'Italie au Sandy Park d'Exeter, en Angleterre.

Les Françaises se sont imposées face aux Italiennes (24-0) en inscrivant trois essais par Joanna Grisez, Assia Khalfaoui et Charlotte Escudero.

Les Bleues affronteront le Brésil, qui dispute sa première Coupe du monde, le dimanche 31 août.

(Rédigé par Camille Raynaud)