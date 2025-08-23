 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rugby-Le XV de France féminin remporte son premier match de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 23/08/2025 à 23:59

Le XV de France féminin a remporté samedi son premier match de la Coupe du monde face à l'Italie au Sandy Park d'Exeter, en Angleterre.

Les Françaises se sont imposées face aux Italiennes (24-0) en inscrivant trois essais par Joanna Grisez, Assia Khalfaoui et Charlotte Escudero.

Les Bleues affronteront le Brésil, qui dispute sa première Coupe du monde, le dimanche 31 août.

(Rédigé par Camille Raynaud)

