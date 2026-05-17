Quel footballeur porte le plus beau nom ?

Quel est le plus beau nom de footballeur ? Voici la question que le média néerlandais AD a posée à ses lecteurs. Deux catégories étaient distinguées : le plus beau nom étranger, et le plus beau nom néerlandais. Zinédine Zidane a été plébiscité parmi les footballeurs étrangers. Le champion du monde 1998 a devancé de peu Bruce Grobbelaar, mythique gardien de Liverpool, et Diego Armando Maradona . Marco Matterrazzi, George Best, Socrates, Fred Friday, Roberto Donadoni, Alan Ball, Salvatore Schillaci et Gabriel Batistuta faisaient aussi partie de la liste des 22 joueurs étrangers présélectionnés.

Côté néerlandais, c’est Roelf-Jan Tiktak qui a été élu. L’ancien joueur du Sparta Rotterdam et de l’AZ Alkmaar a connu son apogée dans les années 1980, en marquant une trentaine de buts en Eredivisie. Le public l’a classé devant l’incomparable Jan Vennegoor of Hesselink , qui avait donné des maux de tête aux floqueurs de maillots de Twente, du PSV, du Celtic, de Hull City et du Rapid Vienne. La troisième place est revenue à Oeki Hoekema, attaquant passé par les Go Ahead Eagles, le PSV et ADO Den Haag.…

QB pour SOFOOT.com