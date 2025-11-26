Rugby-François Ratier nouveau sélectionneur du XV de France féminin

François Ratier a été nommé mercredi nouveau sélectionneur du XV de France féminin et succède à David Ortiz et Gaëlle Mignot, a annoncé la Fédération française de rugby (FFR).

Le technicien de 53 ans prendra son poste à partir de janvier 2026, a précisé la FFR dans un communiqué.

"Nous souhaitons la bienvenue à François Ratier, dont la grande expérience du rugby féminin français et international associée à la capacité à fédérer autour d’un projet ambitieux correspondent parfaitement aux exigences du XV de France féminin", déclare dans un communiqué Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR délégué au haut-niveau et membre du comité de sélection chargé de nommer le nouveau sélectionneur.

François Ratier a dirigé la sélection féminine du Canada, qu'il a notamment menée en finale de la Coupe du monde 2014 et à la cinquième place en 2017. Il a également assuré un court intérim à la tête de l'équipe masculine du Canada.

Il reste sur deux titres de champion de France en 2024 et 2025 avec le Stade bordelais en Élite 1 Féminine.

Le nouveau sélectionneur dirigera son premier match à la tête des Bleues le 11 avril face à l'Italie en ouverture du Tournoi des Six Nations.

Le duo composé de Gaëlle Mignot et David Ortiz, en place depuis 2023, n'avait pas été prolongé après la quatrième place obtenue en septembre lors de la dernière Coupe du monde.

(Rédigé par Vincent Daheron)