Rugby/Coupe du monde-Les Bleues renversent l'Irlande et se qualifient en demi-finales
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 16:22

Coupe du Monde Féminine 2025 - Quarts de finale - France - Irlande

(Reuters) -L'équipe de France féminine de rugby, menée 13-0 à la mi-temps, a renversé l'Irlande (18-13) dimanche à Exeter (Angleterre) pour se qualifier en demi-finales de la Coupe du monde.

Pour une place en finale, les Bleues défieront samedi prochain l'Angleterre, vice-championne du monde en titre, ou l'Écosse.

Il s'agit de la septième demi-finale consécutive en Coupe du monde pour l'équipe de France, qui n'a jamais réussi jusqu'à présent à atteindre la finale de la compétition.

Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz ont réussi dimanche à renverser le cours du match après une première période cauchemardesque.

Trop indisciplinées en attaque comme en défense, à l'image des deux expulsions temporaires de Rose Bernadou (19e) et de Manae Feleu (40e+2), elles ont été largement dominées en jouant face au vent. Linda Djougang a inscrit le premier essai irlandais (6e) puis Stacey Flood a doublé la mise (24e).

Les Françaises étaient au bord de la rupture dans leurs 22 mètres juste avant la pause mais ont résisté, en infériorité numérique, à une très longue séquence offensive irlandaise.

Un tournant du match car, au retour des vestiaires, les Bleues ont débloqué leur compteur grâce à une pénalité de Morgane Bourgeois (48e) avant de profiter de leur période de supériorité numérique consécutive au carton jaune de Grace Moore (59e).

Dans la foulée, Charlotte Escudero a marqué le premier essai tricolore (59e), imitée huit minutes plus tard par Joanna Grisez (67e) qui a donné l'avantage à la France pour la première fois du match, à l'issue d'une folle course.

A l'abri d'une dernière pénalité grâce au coup de pied de Morgane Bourgeois (76e), les Bleues ont résisté à l'ultime tentative offensive irlandaise malgré le carton jaune d'Alexandra Chambon (79e).

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)

Sport
Coupe du monde de rugby
