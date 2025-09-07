 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rugby/Coupe du monde-Les Bleues enchaînent un troisième succès face à l'Afrique du Sud et joueront l'Irlande en quarts de finale
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 19:48

NORTHAMPTON, Angleterre, 7 septembre (Reuters) - L 'équipe de France féminine de rugby a conclu dimanche face à l'Afrique du Sud (57-10) un premier tour parfait à la Coupe du monde en s'assurant à Northampton (Angleterre) de la première place du groupe D après ses victoires précédentes contre l'Italie (24-0) et le Brésil (84-5).

Les Bleues défieront l'Irlande en quarts de finale, dimanche prochain à Exeter (14h), avant une éventuelle demi-finale face à l'Angleterre, vice-championne du monde en titre.

Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz se sont imposées avec le bonus offensif, comme face au Brésil la semaine dernière.

Le XV de France avait déjà inscrit deux essais par Emilie Boulard (9e) et Gabrielle Vernier (19e) quand la rencontre a définitivement basculé en raison de l'expulsion de la Sud-Africaine Chumisa Qawe (25e). Le carton jaune initial donné pour un choc tête contre tête envers Marine Ménager a été transformé en carton rouge.

Les Tricolores ont ensuite aplati sept essais supplémentaires dont celui d'Agathe Gérin (37e) pour sceller le bonus offensif avant qu'Emilie Boulard ne s'offre un doublé (43e), tout comme Joanna Grisez (51e, 75e).

Nadine Roos a sauvé l'honneur de l'Afrique du Sud en marquant le seul essai de son équipe après la sirène (80e+1).

La France partira favorite de son quart de finale face à l'Irlande, deuxième du groupe C, après ses succès contre le Japon (42-14) et l'Espagne (43-27) puis sa lourde défaite dimanche après-midi contre la Nouvelle-Zélande (40-0). La France n'a plus perdu depuis 2017 face à la cinquième nation au classement mondial.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris, édité par Zhifan Liu)

