Le plus vieux joueur à évoluer dans une D1 est un Bulgare de 50 ans

Le plus vieux joueur à évoluer dans une D1 est un Bulgare de 50 ans

50 ans et tous ses gants. Ce samedi 14 mars, Georgi Petkov a soufflé sa cinquantième bougie en même temps que son club, le Slavia Sofia, faisait match nul dans le derby face au Lokomotiv (1-1). En franchissant la barre du demi-siècle, ce gardien de but est devenu le joueur le plus âgé à évoluer dans un championnat de première division .

Papi fait de la résistance

Né le 14 mars 1976 à Pazardzhik, en Bulgarie, Petkov n’a connu que trois clubs dans sa carrière qui a débuté en 1996 : le Slavia, puis le Levski Sofia et l’Enosis Paralimni, modeste écurie chypriote où il n’a passé qu’une seule saison (2011-2012). International bulgare à 18 reprises, le portier avait déjà battu un record en devenant le plus vieux gardien européen à disputer un match officiel . C’était le 16 novembre 2018 contre Chypre, à l’âge de « seulement » 42 ans et 248 jours.…

JD pour SOFOOT.com