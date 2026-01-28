Rugby : Atonio, hospitalisé pour un accident cardiaque, met fin à sa carrière de joueur

Le pilier droit français Uini Atonio a été admis à l'hôpital à la suite d'un "accident cardiaque" et "demeure, sous surveillance, en soins intensifs", a annoncé mercredi son club, le Stade rochelais, qui précise que "son état est aujourd'hui stable".

"À l'issue de son hospitalisation, Uini devra observer une longue période de convalescence. Il est désormais établi qu'il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur", a ajouté le club maritime dans un communiqué. "Uini occupe une place particulière dans l'histoire et dans le cœur de notre club. Cette nouvelle nous touche profondément."

Le pilier droit de 35 ans avait été sélectionné par Fabien Galthié dans la première liste de 42 joueurs amenés à préparer avec le XV de France la première rencontre du Tournoi des Six Nations face à l'Irlande, le 5 février. Mais lundi, la Fédération française de rugby (FFR) avait annoncé son forfait et son remplacement par Georges-Henri Colombe sans dévoiler la raison.

Né en Nouvelle-Zélande, Uini Atonio compte 68 sélections en équipe de France, avec laquelle il a remporté les Six Nations en 2022, avec le Grand Chelem, et en 2025. Avec La Rochelle, qu'il a rejoint en 2011, il a décroché deux Champions Cup en 2022 et 2023.

Il a joué son dernier match le 18 janvier face aux Harlequins en Champions Cup.

(Rédigé par Vincent Daheron)