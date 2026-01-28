Rugby-Atonio, hospitalisé pour un accident cardiaque, contraint de mettre fin à sa carrière de joueur

(Actualisé avec contexte)

Le rugbyman français Uini Atonio a été admis à l'hôpital à la suite d'un "accident cardiaque" et "demeure, sous surveillance, en soins intensifs", a annoncé mercredi son club, le Stade rochelais, qui précise que "son état est aujourd'hui stable".

"À l’issue de son hospitalisation, Uini devra observer une longue période de convalescence. Il est désormais établi qu’il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur", a ajouté le club maritime dans un communiqué. "Uini occupe une place particulière dans l’histoire et dans le cœur de notre club. Cette nouvelle nous touche profondément."

Le pilier droit de 35 ans avait été sélectionné par Fabien Galthié dans la première liste de 42 joueurs amenés à préparer avec le XV de France la première rencontre du Tournoi des Six Nations face à l'Irlande, le 5 février. Mais lundi, la Fédération française de rugby (FFR) avait annoncé son forfait et son remplacement par Georges-Henri Colombe sans dévoiler la raison.

Né en Nouvelle-Zélande, Uini Atonio compte 68 sélections en équipe de France, avec laquelle il a remporté les Six Nations en 2022, avec le Grand Chelem, et en 2025. Avec La Rochelle, qu'il a rejoint en 2011, il a décroché deux Champions Cup en 2022 et 2023.

Le joueur avait déjà annoncé prendre sa retraite internationale en 2023, dans la foulée de la défaite du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (29-28), avant de finalement replonger dès le Tournoi des Six Nations suivant, début 2024.

En juillet dernier, il avait été intégré au staff de La Rochelle en tant qu'entraîneur de la mêlée pendant sa convalescence liée à une blessure aux ischios-jambiers. Il avait retrouvé le terrain en décembre après six mois d'absence.

Uini Atonio a joué son dernier match le 18 janvier face aux Harlequins en Champions Cup.

