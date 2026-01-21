Rugby-Alldritt, Fickou et Penaud écartés du XV de France pour préparer les Six Nations

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a annoncé mercredi une liste de 42 joueurs pleine de surprises pour préparer le Tournoi des Six Nations dans laquelle ne figurent pas Grégory Alldritt, Gaël Fickou et Damian Penaud, tandis qu'Antoine Dupont fait son retour, moins d'un an après sa grave blessure au genou.

Pour préparer le match d'ouverture face à l'Irlande, le 5 février, Fabien Galthié a donc fait le choix de se passer de trois cadres de ces dernières années, qui pèsent au total 215 sélections.

Le troisième ligne Grégory Alldritt (58 sélections) avait déjà été écarté en novembre dernier pour le test-match perdu face à l'Afrique du Sud (32-17) avant de jouer, en tant que capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, les deux rencontres suivantes remportées face aux Fidji (34-21) et l'Australie (48-33).

Le centre Gaël Fickou, troisième joueur ex æquo le plus capé en équipe de France avec 98 sélections, avait aussi vécu une tournée de novembre mouvementée. Désigné capitaine face aux Springboks, il avait été absent de la feuille de match contre les Fidji avant de retrouver sa place de titulaire contre l'Australie, mais sans le capitanat.

La plus grande surprise concerne peut-être Damian Penaud (59 sélections). L'ailier, devenu meilleur marqueur d'essais du XV de France en novembre face à l'Afrique du Sud (40 réalisations), est l'une des pièces majeures des Bleus depuis quelques années. Il avait déjà été écarté face à l'Italie (73-24) lors du dernier Tournoi des Six Nations après la défaite tricolore en Angleterre (26-25) avant d'être réintégré. Il a également été titulaire lors des trois rencontres de la tournée de novembre.

Le demi d'ouverture Romain Ntamack (43 sélections) et le demi de mêlée Maxime Lucu (30 sélections) sont également absents de cette liste. Selon L'Équipe, le premier est blessé au rein tandis que le second est touché au genou droit. Le XV de France enregistre en revanche le retour de sa star Antoine Dupont (59 sélections). Le demi de mêlée du Stade toulousain n'a plus joué en équipe de France depuis le 8 mars dernier, lorsqu'il avait souffert d'une rupture du ligament croisé du genou droit contre l'Irlande. Il n'était pas encore prêt lors de la tournée d'automne et a repris la compétition le 29 novembre avec Toulouse, en Top 14.

Fabien Galthié a également convoqué huit joueurs sans aucune sélection avec le XV de France, dont le deuxième ligne de 31 ans, Thomas Staniforth, né en Australie.

Le XV de France défendra son titre après avoir remporté le Tournoi des Six Nations 2025.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)