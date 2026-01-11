Rubio s'est entretenu samedi avec Netanyahu

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est entretenu par téléphone samedi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré un responsable américain sans fournir plus de détails.

Le site d'information Axios avait rapporté plus tôt que Marco Rubio et Benjamin Netanyahu avaient discuté de Gaza, de la Syrie et des manifestations en Iran.

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)