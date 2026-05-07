Rubio rencontre Léon XIV alors que Trump multiplie les attaques contre le pape

par Joshua McElwee

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio se rend jeudi au Vatican pour s'entretenir avec le pape Léon XIV, une rencontre potentiellement tendue alors que le président américain Donald Trump a multiplié les attaques dénigrantes contre le souverain pontife après que celui-ci a critiqué la guerre en Iran.

Marco Rubio est attendu au Palais du Vatican aux alentours de 11h15 (09h15 GMT) pour ce qui constitue la première visite en près d'un an d'un membre du gouvernement américain.

Prévue à huis clos, la rencontre entre le chef de la diplomatie américaine et Léon devrait durer environ une demi-heure. Marco Rubio s'entretiendra ensuite avec le secrétaire d'Etat du Vatican, Pietro Parolin.

Léon, premier pape de nationalité américaine, s'est attiré les foudres de Donald Trump depuis plusieurs semaines pour avoir critiqué la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël en Iran. Le souverain pontife a également dénoncé par le passé la politique anti-immigration musclée mise en place par le président américain à son retour au pouvoir en janvier 2025.

Après avoir notamment décrit le mois dernier Léon comme "mauvais" et "faible", Donald Trump a de nouveau suggéré à tort lundi que le pape n'était pas opposé à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Il a ajouté que Léon mettait "beaucoup de catholiques en danger" en s'opposant à la guerre.

Le souverain pontife a continué d'affirmer vouloir relayer un message de paix, tandis qu'il a fermement rejeté l'idée qu'il serait favorable à l'arme nucléaire, ajoutant que l'Eglise catholique la considérait comme immorale.

Cette rencontre entre Léon et Marco Rubio intervient à la veille du premier anniversaire de la nomination du premier nommé comme successeur de François. Le secrétaire d'Etat américain et le vice-président américain J.D. Vance, tous deux catholiques, avaient assisté l'an dernier à la messe inaugurale du pontificat de Léon sur la place Saint-Pierre à Rome.

S'exprimant mardi lors d'un point de presse à la Maison blanche, Marco Rubio a déclaré qu'il envisageait lors de sa rencontre avec Léon de discuter de Cuba et de préoccupations concernant les libertés religieuses à travers le monde.

Le chef de la diplomatie américaine se rend à Rome sans être accompagné par des journalistes à bord de son avion, ce qui est inhabituel pour de tels déplacements.

Marco Rubio doit passer deux jours dans la capitale italienne, où il rencontrera vendredi la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, qui a pris la défense de Léon face aux attaques de Donald Trump.

(Joshua McElwee; version française Jean Terzian)