Rubio propose l'aide des Etats-Unis à la population cubaine

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a proposé mercredi, dans un message vidéo adressé au peuple cubain, de nouer de nouvelles relations entre les États-Unis et l'île.

Au lendemain d'une déclaration de Donald Trump disant penser qu'un accord pouvait être conclu entre Washington et La Havane, Marco Rubio a proposé de fournir 100 millions de dollars d'aide alimentaire et médicale à la population cubaine, à condition que celle-ci soit distribuée par l'intermédiaire des églises.

"Nous vous proposons notre aide non seulement pour atténuer la crise actuelle, mais aussi pour bâtir un avenir meilleur", a-t-il déclaré à l'occasion de la fête de l'indépendance de Cuba.

Dans son allocution vidéo prononcée en espagnol, Marco Rubio impute les pénuries qui affectent l'île soumise à un quasi-blocus des États-Unis à la cupidité et à la corruption de ses dirigeants.

"La véritable raison pour laquelle vous manquez d'électricité, de carburant ou de nourriture, c'est que ceux qui contrôlent votre pays ont détourné des milliards de dollars, mais rien n'a été utilisé pour aider la population", dit le chef de la diplomatie américaine, lui-même d'origine cubaine.

L'administration Trump devrait annoncer mercredi des poursuites pénales contre l'ancien président cubain Raul Castro, accentuant la campagne de pression menée par Washington contre le gouvernement communiste de l'île des Caraïbes.

Mardi, Donald Trump s'est néanmoins dit disposé à aider Cuba, qu'il y ait ou non un "changement de régime" à La Havane.

"Cuba nous appelle. Ils ont besoin d'aide. Mais Cuba est un État en faillite. Cuba a besoin d'aide, et nous allons leur en apporter", a-t-il déclaré à la presse.

(Rédigé par Doina Chiacu et Katharine Jackson ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)