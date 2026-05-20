Ingérence numérique étrangère visant LFI: "Une action judiciaire est engagée", annonce Nuñez

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à l'Assemblée nationale à Paris le 20 mai 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Laurent Nuñez a annoncé mercredi à l'Assemblée nationale qu'une "action judiciaire (était) engagée" sur des soupçons d'ingérence numérique étrangère visant des candidats de LFI aux élections municipales de mars dernier.

Répondant à une question du député LFI François Piquemal, le ministre de l'Intérieur a estimé que cette "ingérence numérique étrangère" était "grave". "Nous avons été extrêmement transparents", a-t-il poursuivi, assurant que le rapport sur les ingérences constatées durant le scrutin municipal serait rendu "public".

Un opération d'ingérence numérique depuis Israël a visée trois candidats LFI aux municipales: Sébastien Delogu (Marseille), François Piquemal(Toulouse) et David Guiraud (Roubaix).

Elle avait été dévoilée le 10 mars dernier par Viginum, le service chargé de lutter contre ces manipulations en ligne.

Les services français ont mis en lumière le rôle d'une entité liée à des intérêts israéliens nommée BlackCore, mais qui n'est que "la porte d'entrée d'une entreprise beaucoup plus complexe", selon une source informée du dossier.

Selon cette source, la campagne de manipulation provient bien d'Israël mais le caractère étatique ou non de cette ingérence n’est pas établi.