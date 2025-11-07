Rúben Amorim s'inquiète de la coupe de cheveux d'un fan mancunien
Après les coupes budgétaires, Manchester United s’occupe des coupes de cheveux.
Son nom se propage à chaque fois qu’on mentionne son club de cœur : Frank Illet est ce supporter de Manchester United qui n’attend que les cinq victoires consécutives des Red Devils pour pouvoir se défaire de sa grosse touffe de cheveux .…
KM pour SOFOOT.com
