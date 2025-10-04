 Aller au contenu principal
Ruben Amorim : « Perdre des matchs me fait souffrir »
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 10:28

Il faut sauver le soldat Amorim.

Après une première saison où son Manchester United a terminé 15 e de Premier League, Ruben Amorim peine à redonner ses lettres de noblesse aux Red Devils qui sont actuellement… 14 e du championnat anglais.…

AC pour SOFOOT.com

