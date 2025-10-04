Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Ruben Amorim : « Perdre des matchs me fait souffrir »
information fournie par So Foot•04/10/2025 à 10:28
Ruben Amorim : « Perdre des matchs me fait souffrir »
Il faut sauver le soldat Amorim.
Après une première saison où son Manchester United a terminé 15
e
de Premier League, Ruben Amorim peine à redonner ses lettres de noblesse aux
Red Devils
qui sont actuellement… 14
e
du championnat anglais.…
L’Italie pourrait louper la Coupe du monde pour la troisième fois de suite… pas seulement à cause de ses résultats sportifs. S’il est quasiment déjà admis que la Norvège d’Erling Haaland terminera première du groupe I des qualifications pour le Mondial 2026 après ...
Lire la suite
Même si ça compte pas, ça compte. Malgré la guerre qui ravage la bande de Gaza, la sélection palestinienne disputera un match amical contre le Pays basque le 15 novembre à San Mamès, antre de l’Athletic Bilbao.… JD pour SOFOOT.com
