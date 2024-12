Royaume-Uni: les ventes au détail déçoivent avant Noël

( AFP / HENRY NICHOLLS )

Les ventes au détail sont reparties à la hausse en novembre au Royaume-Uni, tirées en particulier par les ventes en supermarchés, mais la hausse est moins marquée que prévu, ce qui inquiète les commerçants à l'approche de Noël.

Les ventes au détail en volume ont progressé de 0,2% le mois dernier, après avoir baissé de 0,7% en octobre, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel. Les économistes s'attendaient à une progression plus forte, de l'ordre de 0,5%.

"Pour la première fois en trois mois, les ventes des magasins d'alimentation, notamment des supermarchés, ont augmenté", a relevé sur le réseau social X Hannah Finselbach, statisticienne de l'ONS.

Le mois de novembre "a aussi été un bon mois pour les détaillants d'articles ménagers, notamment les magasins de meubles", mais les boutiques de vêtements ont vu leurs volumes "de nouveau fortement chuter", en raison "de conditions commerciales difficiles", a-t-elle ajouté.

Les deux derniers mois de l'année représentent traditionnellement plus d'un cinquième des ventes annuelles, ce qui en fait une période vitale pour les commerçants, selon la fédération de détaillants britanniques British Retail Consortium (BRC).

Les commerçants "espèrent que les acheteurs seront nombreux dans les derniers jours avant Noël", a commenté dans un communiqué Kris Hamer, un des responsables de la BRC, pour qui le secteur est inquiet de "coûts supplémentaires" après le premier budget du gouvernement travailliste dévoilé fin octobre.

La ministre des Finances Rachel Reeves avait annoncé de fortes hausses des cotisations patronales, contre lesquelles les entreprises de nombreux secteurs sont vent debout.

Pour autant, "les magasins d'alimentation ont reçu un coup de pouce bienvenu" en novembre et "les supermarchés annoncent déjà que ce Noël pourrait être record", relève Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

Alors que l'inflation est retombée des sommets de ces dernières années, "les gens ont un peu plus d'argent en poche" ce qui devrait inciter les Britanniques à moins regarder à la dépense pour les fêtes, mais les budgets resteront tout de même "étroitement surveillés", selon elle.

De fait, après un plus bas en trois ans en septembre, l'inflation est repartie à la hausse en octobre dans le pays, puis a encore augmenté en novembre à 2,6% sur un an, un plus haut depuis le mois de mars.