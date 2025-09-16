 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royaume-Uni: le marché du travail pénalisé par une activité économique au ralenti
information fournie par Boursorama avec AFP 16/09/2025 à 11:21

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté à son sommet en quatre ans, à 4,7%, pour les trois mois achevés fin juillet, dans un marché du travail pénalisé par une économie au ralenti, selon les chiffres de l'Office national des statistiques (ONS) mardi.

Le chiffre du chômage progresse régulièrement depuis le début de l'année et avait atteint fin mai ce niveau qui n'avait plus été vu depuis 2021.

Le taux de personnes ayant un emploi a quant à lui légèrement diminué sur la période tandis que le taux d'inactivité (personnes ne cherchant pas d'emploi ou pas en mesure de travailler rapidement) a un peu progressé, selon l'ONS.

"Le marché du travail continue de s'affaiblir dans un contexte économique morose", résume Yael Selfin, économiste en chef chez KPMG UK, pour qui "la demande de travailleurs a fortement chuté en raison d'une activité économique plus faible et de coûts de main-d'œuvre plus élevés pour les entreprises".

Celles-ci avaient vu début avril l'entrée en vigueur d'une hausse des cotisations patronales, prévue par le premier budget du gouvernement travailliste dévoilé en automne dernier, ainsi que des nouveaux droits de douane "réciproques" imposés par les Etats-Unis.

Pour les trois mois achevés fin juillet, "les entreprises nous ont encore indiqué qu'il y avait moins d'emplois", a détaillé Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'ONS. Mais le rythme de baisse des offres d'emplois "semble ralentir".

L'inflation a grimpé au Royaume-Uni en juillet à 3,8% sur un an, tandis que la croissance a calé sur la même période, selon les derniers chiffres officiels, faisant monter la pression sur le gouvernement travailliste à l'approche de la présentation du prochain budget -- prévue le 26 novembre.

Pour trouver les milliards de livres qui manquent, les Britanniques spéculent depuis des mois sur de nouvelles hausses d'impôts qui pourraient être annoncées à cette occasion par la ministre des finances, Rachel Reeves.

"L'incertitude entourant le budget d'automne pourrait influencer les embauches", reprend Mme Selfin, jugeant que "certaines entreprises pourraient choisir de reporter leurs décisions de recrutement jusqu'à ce que les changements fiscaux potentiels soient plus clairs".

Plusieurs économistes pointent aussi mardi le fait que la croissance des salaires ne ralentit que modérément, ce qui pourrait ajouter aux inquiétudes de la Banque d'Angleterre sur l'inflation et pousser l'institution à attendre l'an prochain pour une nouvelle baisse de ses taux directeurs.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:45 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Chipotle Mexican Grill et Dave & Buster's Entertainment, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Une photo prise depuis la frontière israélienne avec la bande de Gaza montre de la fumée s'élèvant sur le site de bombardements israéliens sur le territoire palestinien dévasté et assiégé, le 16 septembre 2025 ( AFP / Menahem KAHANA )
    Israël lance son offensive terrestre majeure à Gaza-ville
    information fournie par AFP 16.09.2025 12:40 

    L'armée israélienne a annoncé le lancement mardi avant l'aube de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien "indéfectible" affiché par l'allié américain pour éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas. A Genève, une commission d'enquête ... Lire la suite

  • Un véhicule blindé de transport de troupes manœuvre le long du côté israélien de la frontière, tandis que la destruction à Gaza est visible
    "Gaza brûle", dit Israël alors qu'une opération terrestre majeure a débuté
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:39 

    Israël a dit mardi avoir lancé une offensive terrestre de grande ampleur en direction du centre-ville de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz se targuant que "Gaza brûle" après des bombardements aériens nocturnes d'une rare intensité dans l'enclave palestinienne. ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    La CE va adopter mercredi de nouvelles sanctions contre Israël
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:38 

    Les commissaires européens devraient approuver mercredi un nouveau train de sanctions contre Israël en réponse à sa campagne militaire dans la bande de Gaza, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission. "Demain, les commissaires adopteront un paquet de mesures ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank