Espagne: la dette publique a reflué à 100,8% du PIB en 2025

Banque d'Espagne à Madrid, le 4 janvier 2020. ( AFP / JAVIER SORIANO )

La dette publique de l'Espagne a de nouveau reculé l'an dernier pour s'établir à 100,8% du Produit intérieur brut (PIB) fin décembre, contre 101,7% un an plus tôt, grâce à la forte croissance économique enregistrée par le pays, a annoncé mardi la Banque d'Espagne.

Malgré une nette tendance à la baisse depuis la reprise économique post-Covid, la dette publique de l'Espagne demeure l'une des plus élevées de l'Union européenne, avec notamment la Grèce, l'Italie et la France, selon Eurostat.

Selon la banque centrale espagnole, la dette de l'ensemble des administrations publiques espagnoles, mesurée selon les critères de Maastricht, s'est établie au total à 1.699 milliards d'euros fin décembre.

En valeur absolue, ce niveau est supérieur de 4,8% à celui de la fin de l'année 2024. Mais rapportée au PIB espagnol, elle a reculé de 0,9 point de pourcentage, pour atteindre 100,8%, précise l'organisme monétaire.

Son reflux s'explique principalement par la forte croissance économique du pays, qui a atteint 2,8% en 2025, selon l'Institut national de la statistique (INE), soit près du double de celle de la zone euro (1,5%).

Cette dynamique, largement insufflée par la croissance des dépenses des ménages et le secteur du tourisme, a permis de stimuler les recettes fiscales, alors même que l'Espagne n'a toujours pas voté de nouveau budget depuis 2023, en l'absence de majorité au Parlement, qui demeure très fragmenté.

La dette publique espagnole avait atteint un pic de 124,2% du PIB en mars 2021 en raison des dépenses engagées pour soutenir l'activité économique face à la crise du Covid-19.

Elle n'a cessé depuis de reculer, malgré la flambée des prix engendrée par les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

En 2024, la dette publique espagnole s'était établie à 101,7% du PIB, après 105,2% fin 2023.

En vertu du pacte de stabilité européen, la dette publique des États membres doit rester en théorie inférieure ou égale à 60% du PIB et le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB.

Le Parlement européen et les États membres de l'UE ont toutefois introduit une réforme après la crise du Covid permettant plus de flexibilité vis-à-vis de ces règles, jugées obsolètes et dans les faits peu respectées.

La Banque d'Espagne table sur un déficit public de 2,1% du PIB en 2026, contre 2,5% en 2025.