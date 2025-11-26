Royaume-Uni: l'interdiction critiquée d'un groupe propalestinien devant la justice

Un manifestant est emmené par des policiers lors d'une action de soutien à l'organisation Palestine Action, à Londres, le 4 octobre 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La justice britannique a commencé à examiner mercredi le recours contre la décision du gouvernement d'interdire l'organisation Palestine Action, classée terroriste en juillet, une mesure qui a conduit à l'arrestation de plus de 2.000 personnes ayant manifesté leur soutien au groupe propalestinien.

La décision d'interdire ce mouvement a été jugée "disproportionnée" par le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, dénoncée par des organisations de défense des droits humains et critiquée par le Conseil de l'Europe.

Au Royaume-Uni, elle a aussi relancé le débat sur la liberté d'expression.

Huda Ammori, cofondatrice de Palestine Action, a introduit un recours en justice pour contester l'interdiction, qui place le mouvement dans la même catégorie qu'Al-Qaïda, le Hezbollah ou l'Armée républicaine irlandaise (IRA).

Au premier jour d'audience mercredi, son avocat Raza Husain a dénoncé une décision contraire à la "longue tradition" de défense de la désobéissance civile au Royaume-Uni, "une honorable tradition à la fois dans notre loi et dans toute démocratie".

Une quarantaine de soutiens du groupe s'étaient rassemblés devant le tribunal, brandissant des drapeaux palestiniens. Plusieurs d'entre eux, qui tenaient une pancarte "Je m'oppose au génocide. Je soutiens Palestine Action" ont été interpellés par la police.

Comme eux, des milliers de personnes ont manifesté à de nombreuses reprises depuis juillet contre l'interdiction du mouvement.

Au moins 2.300 d'entre elles ont été arrêtées, selon l'association Defend Our Juries qui organise ces rassemblements. Et au 20 novembre, 254 personnes avaient été inculpées pour soutien à une organisation terroriste, selon la police.

Elles risquent pour la plupart une peine allant jusqu'à six mois de prison, dans le cadre de la loi contre le terrorisme.

Des manifestants assis montrent des pancartes en soutien au groupe Palestine Action, à Londres, le 6 septembre 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le gouvernement est notamment critiqué pour avoir pris en compte une définition trop large de ce qui constitue du terrorisme.

En juillet, le ministère de l'Intérieur a fait valoir que Palestine Action s'était engagé dans une "campagne de plus en plus intense" qui s'est traduite par des "dégradations volontaires importantes, notamment sur l'infrastructure de sécurité nationale du Royaume-Uni, ainsi que de l'intimidation, des violences présumées et des blessures graves".

Yvette Cooper, à la tête du Home Office en juillet, a assuré que certaines personnes soutenant Palestine Action "ne connaissaient pas la véritable nature de l'organisation".

Un porte-parole de Defend Our Juries a dénoncé "un acte d'abus de pouvoir autoritaire dont le seul but était de protéger Israël, les entreprises d'armement qui alimentent son génocide et les ministres du gouvernement qui ont été si honteusement complices de ce génocide".

- Base militaire ciblée -

Créé en 2020, Palestine Action se présentait sur son site internet (dont l'accès est désormais bloqué) comme un "mouvement d'action directe engagé à mettre fin au soutien mondial au régime génocidaire et d'apartheid d'Israël".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Londres, le 19 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Il visait essentiellement des sites d'entreprises d'armement, notamment du groupe israélien Elbit Systems. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer l'a classé comme organisation terroriste début juillet après une intrusion et des actes de vandalisme sur une base de l'armée de l'air britannique, dont les dégâts ont été évalué à 7 millions de livres (7,9 millions d'euros) selon le bureau du procureur.

Devant le tribunal, le gouvernement devra notamment montrer que l'interdiction de Palestine Action n'était pas disproportionnée par rapport au droit à la liberté d'expression garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

"Nous sommes très inquiets parce que (...) si cette désignation (de Palestine Action comme organisation terroriste) est jugée proportionnée, cela ouvrira la voie à l'utilisation de ce genre de mesures par de futurs gouvernements contre d'autres groupes ayant recours à l'action directe", a souligné auprès de l'AFP Tom Southerden, d'Amnesty International UK.

Si la justice donne raison à Huda Ammori, les procédures lancées contre des soutiens de Palestine Action devront être abandonnées.

Cela n'aura en revanche pas d'impact sur les procès visant des militants inculpés pour des actions revendiquées par le groupe avant son interdiction. Six d'entre eux sont actuellement jugés pour cambriolage aggravé, accusés d'avoir pénétré sur le site d'Elbit Systems, près de Bristol dans le sud de l'Angleterre, en août 2024.