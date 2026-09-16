Royaume-Uni: L'inflation a augmenté comme prévu à 3,1% en août

L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré sur un an en août, comme prévu, montrent des données officielles publiées mercredi.
Les prix à la consommation ont progressé en volume de 3,1% sur le mois, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters et après +2,9% en juillet.
En rythme mensuel, les prix ont augmenté en août de 0,5%, également comme prévu, après une hausse de 0,3% un mois plus tôt.
L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à +2,6% sur une base annuelle et à +0,3% sur une base mensuelle, après respectivement +2,6% et +0,2% et des consensus à +2,6% et +0,3%.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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