Royaume-Uni: L'inflation a augmenté comme prévu à 3,1% en août

‌L'inflation en Grande-Bretagne a ​accéléré sur un an en août, comme prévu, montrent ​des données officielles publiées mercredi.

Les ​prix à ⁠la consommation ont progressé ‌en volume de 3,1% sur le mois, comme ​prévu ‌par les économistes ⁠interrogés par Reuters et après +2,9% en juillet.

En rythme ⁠mensuel, les ‌prix ont augmenté en ⁠août de 0,5%, ‌également comme prévu, ⁠après une hausse de ⁠0,3% un ‌mois plus tôt.

L'inflation dite ​de ‌base, quant à elle, ressort à +2,6% sur ​une base annuelle et à +0,3% sur ⁠une base mensuelle, après respectivement +2,6% et +0,2% et des consensus à +2,6% et +0,3%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)