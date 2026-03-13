 Aller au contenu principal
Royaume-Uni: L'économie progresse de 0,2 % sur les trois mois précédant janvier
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 08:26

Le quartier chinois de Londres

L'économie britannique ​a progressé de 0,2% au cours des ​trois mois précédant janvier, ​soit moins que ⁠prévu, montrent les ‌chiffres officiels publiés vendredi.

Les économistes interrogés ​par ‌Reuters avaient prévu ⁠une croissance de 0,3% du produit intérieur ⁠brut (PIB) ‌par rapport aux ⁠trois mois ‌précédents.

L'économie a stagné ⁠au mois de janvier, ⁠après ‌une croissance de 0,1% ​un ‌mois plus tôt, alors que les ​prévisions tablaient sur une ⁠augmentation de 0,2%.

(Andy Bruce et Suban Abdulla; version française Diana Mandia, édité par Augustin ​Turpin)

