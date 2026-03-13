Bombardements pakistanais en Afghanistan, quatre morts à Kaboul

Des habitants se tiennent près d'habitations endommagées après des bombardements, en périphérie de Kaboul, Afghanistan, le 13 mars 2026 ( AFP / Wakil Kohsar )

Le Pakistan a mené de nouveaux bombardements sur Kaboul et d'autres régions d'Afghanistan qui ont fait quatre morts dans la capitale afghane, ont annoncé les autorités talibanes vendredi, Islamabad confirmant des frappes nocturnes.

"Continuant son agression, le régime militaire pakistanais a bombardé une nouvelle fois Kaboul, Kandahar (ville du sud)" et les régions frontalières de "Paktia et Paktika et d'autres détruisant des maisons civiles par endroits", a écrit sur X le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, affirmant que des "femmes et enfants" ont été tués.

Une source de sécurité pakistanaise a confirmé à l'AFP des frappes nocturnes sur l'Aghanistan, y compris sur la capitale Kaboul. Elles ont visé "des cibles du TTP", le mouvement des talibans pakistanais, selon cette source qui parle sous couvert d'anonymat.

A Kaboul, quatre personnes ont été tuées et quinze blessées par un bombardement pakistanais qui a touché des "maisons civiles" dans l'est de la ville, a précisé le porte-parole de la police de la capitale afghane.

"Dans la zone de Guzar, dans le 21e district de Kaboul, des maisons civiles ont été visées dans un bombardement du régime pakistanais qui a fait quatre morts et quinze blessés", a écrit Khalid Zadran sur son compte X, en précisant que des femmes et enfants figurent parmi les victimes.

Une équipe de l'AFP qui a pu se rendre sur le site a vu une maison complètement détruite et une dizaine d'autres très endommagées par le bombardement avec le toit et les murs effondrés. Un important dispositif policier a été déployé et des résidents choqués sont dans les rues.

- Multiplication des affrontements -

A Kandahar, une ville du sud où réside, reclus, le chef suprême des talibans afghans, Hibatullah Akhundzada, les frappes pakistanaises ont touché le dépôt pétrolier de la compagnie aérienne Kam Air, près de l'aéroport, selon le gouvernement afghan.

"Cette compagnie fournit du carburant aux avions civils et à ceux de l'ONU", selon M. Mujahid.

Dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, des avions pakistanais ont aussi survolé le territoire mais la défense antiaérienne afghane a riposté, selon un porte-parole local de l'armée.

Depuis des mois, Islamabad accuse l'Afghanistan d'accueillir des militants du TTP qui ont revendiqué de nombreuses attaques meurtrières au Pakistan, ainsi que du groupe Etat islamique au Khorasan (EI-K), ce que les autorités afghanes démentent.

En octobre 2025, les combats entre les deux pays avaient fait des dizaines de morts et abouti à la fermeture quasi totale de la frontière terrestre. A la suite de diverses médiations, les affrontements avaient diminué.

Mais le conflit s'est de nouveau aggravé le 26 février, quand l'Afghanistan a lancé une offensive frontalière en réponse à des frappes aériennes pakistanaises, qui visaient des combattants des TTP, selon Islamabad.

Le Pakistan a alors déclaré la "guerre ouverte" aux autorités talibanes, bombardant notamment la capitale afghane, Kaboul, le 27 février, et Kandahar. Mais Islamabad nie viser des civils.

Depuis, des affrontements se multiplient dans les zones frontalières.

Entre mardi et jeudi, sept civils ont trouvé la mort, dont des enfants, en raison de tirs du Pakistan dans des régions frontalières de l'est et du sud-est de l'Afghanistan, selon les autorités afghanes et des sources médicales.

Le centre de transit de l'Organisation internationale des migrations (OIM) qui accueille les afghans renvoyés en masse du Pakistan a été "significativement endommagé au point frontière de Torkham en Afghanistan", a déploré jeudi l'organisation.

"Le Pakistan a mené des opérations ciblées en s'assurant par principe qu'aucun civil ne soit blessé dans ces opérations", a soutenu jeudi le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Tahir Hussain Andrabi, lors d'un point presse hebdomadaire à Islamabad.

Le Pakistan a aussi rapporté des attaques afghanes ces derniers jours.

Selon un bilan de la mission des Nations unies en Afghanistan (Unama) arrêté au 5 mars, 56 civils afghans, dont 24 enfants, ont été tués depuis l'intensification des affrontements frontaliers entre les forces afghanes et l'armée pakistanaise le 26 février.

Au moins 115.000 personnes ont été déplacées en Afghanistan par les combats, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR).