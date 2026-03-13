 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royaume-Uni: le PIB stagne en janvier
information fournie par Boursorama avec AFP 13/03/2026 à 08:58

La ministre des Finances Rachel Reeves, à Londres le 3 mars 2026. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La ministre des Finances Rachel Reeves, à Londres le 3 mars 2026. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a stagné en janvier, avant même le début de la guerre au Moyen-Orient qui risque d'affecter profondément l'économie du pays, notamment avec la hausse des prix de l'énergie.

Cette stagnation en janvier fait suite à des hausses de 0,1% en décembre et 0,2% en novembre, a souligné vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

"Notre plan économique est le bon, mais je sais qu'il reste encore du travail à faire", a réagi dans un communiqué la ministre des Finances Rachel Reeves, disant bâtir "une économie plus forte et plus sûre" dans "un monde incertain".

Le gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer, qui a fait de la croissance sa priorité, peine à remplir son objectif, confronté depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2024 à la guerre commerciale de Donald Trump et désormais aux risques engendrés par le conflit au Moyen-Orient.

L'Office for Budget Responsibility (OBR), qui établit les prévisions économiques officielles du Royaume-Uni, a récemment revu à la baisse ses attentes pour l'année en cours: il n'envisage désormais plus qu'une croissance de 1,1%.

"La situation géopolitique a explosé en quelque chose qui pourrait encore davantage menacer les perspectives", souligne en outre Lindsay James, analyste chez Quilter.

"Le baril de pétrole est désormais à 100 dollars, et avec l’Iran promettant d’infliger une douleur maximale sur le plan économique, ce prix pourrait facilement grimper", ajoute-t-elle.

Rachel Reeves a concédé en début de semaine que la guerre au Moyen-Orient risquait "d'exercer une pression à la hausse sur l'inflation dans les mois à venir", même si l'impact économique du conflit dépendra "de sa gravité et de sa durée".

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants devant un immeuble détruit par une frappe à Téhéran, le 12 mars 2026 en Iran ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:15 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée vendredi dans son 14e jour: - La Chine annonce une aide à l'Iran après le bombardement d'une école La Chine a annoncé vendredi débloquer 200.000 dollars d'aide au Croix-Rouge iranien après le ... Lire la suite

  • Un chercheur plante un semi-conducteur sur une carte d'interface au cours d'un travail de recherche
    BESI bondit après des informations de Reuters sur un possible rachat
    information fournie par Reuters 13.03.2026 10:13 

    L'action BE Semiconductor Industries (BESI) bondit vendredi après ‌que des sources ont dit à Reuters que l'entreprise néerlandaise suscitait l'intérêt d'acquéreurs potentiels, du fait ​de l'importance prise par sa technologie d'encapsulation de puces aux yeux des ... Lire la suite

  • Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:03 

    Deux bombardiers B-1 de l'armée de l'air américaine décollent de la base RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite

  • Netanyahu déclare qu'Israël est "en train d'écraser" le régime en Iran et le Hezbollah
    Netanyahu déclare qu'Israël est "en train d'écraser" le régime en Iran et le Hezbollah
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:02 

    Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi soir qu'Israël était en train d'"écraser" l'Iran et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank