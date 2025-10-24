Royaume-Uni: l'activité économique accélère à quelques semaines du budget (PMI Flash)

L'activité du secteur privé a accéléré en octobre au Royaume-Uni, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global, une nouvelle bienvenue pour le gouvernement travailliste à quelques semaines de la présentation d'un budget très attendu.

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Cet indicateur de croissance de référence s'est porté à 51,1 en octobre, un peu mieux qu'attendu par les analystes - un indice supérieur à 50 signifie une expansion économique. Il avait reculé en septembre à 50,1.

Le chiffre publié vendredi "nourrit l'espoir que le mois de septembre ait marqué un creux économique, après lequel la conjoncture économique commence à s'améliorer", décrit dans le rapport mensuel Chris Williamson, économiste de S&P Global.

Le mois d'octobre a vu "un retour particulièrement bienvenu à la croissance du secteur manufacturier pour la première fois depuis plus d'un an, accompagné d'une reprise de la demande pour les services", ajoute-t-il.

L'analyse de S&P Global montre aussi que la confiance des entreprises s'est légèrement améliorée, et que la situation est plus favorable sur le front de l'emploi ou encore de l'inflation, mais prévient que la croissance risque de rester faible.

Ces données "dressent un tableau plus positif que prévu, suggérant que l'incertitude entourant le budget du mois prochain n'a pas un impact aussi négatif sur l'économie" qu'anticipé, selon Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Autre signal positif pour l'économie britannique, les ventes au détail ont connu une hausse surprise des volumes en septembre, selon des chiffres publiés parallèlement par l'Office national des statistiques (ONS) vendredi, dopées notamment par la demande d'or chez les bijoutiers en ligne.

La ministre des Finances, Rachel Reeves, qui doit présenter son budget le 26 novembre, est sous pression pour équilibrer les comptes publics sans étouffer une croissance qui bat de l'aile.

Les entreprises, déjà visées cette années par une forte hausse des cotisations patronales, scruteront les annonces gouvernementales de près: elles craignent d'être mises à nouveau à contribution pour équilibrer le budget.

L'activité a globalement ralenti depuis le début de l'année au Royaume-Uni, qui avait vu le produit intérieur brut (PIB) progresser de 0,7% au premier trimestre puis de 0,3% au deuxième.

Le PIB a légèrement rebondi en août, progressant de 0,1%, après un recul le mois précédent, selon les derniers chiffres officiels. L'inflation est quant à elle restée stable en septembre, à 3,8% sur un an.