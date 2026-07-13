Roy Keane reproche au père de Haaland de voir les matchs sous alcool
Mettre les vieilles rancœurs de côté ? Sûrement pas. Trente ans après le conflit qui les a opposés sur le terrain, Roy Keane et Alf-Inge Haaland ont décidé de remettre le couvert.
Sur X, le père d’Erling Haaland a montré son mécontentement, concernant l’arbitrage de Clément Turpin lors du quart opposant la Norvège et l’Angleterre, en commentant « Bien joué Bellingham et l’arbitre » sous une publication de Fabrizio Romano soulignant les performances du milieu anglais.…
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