Roy Keane reproche au père de Haaland de voir les matchs sous alcool

Roy Keane reproche au père de Haaland de voir les matchs sous alcool

Mettre les vieilles rancœurs de côté ? Sûrement pas. Trente ans après le conflit qui les a opposés sur le terrain, Roy Keane et Alf-Inge Haaland ont décidé de remettre le couvert.

Sur X, le père d’Erling Haaland a montré son mécontentement, concernant l’arbitrage de Clément Turpin lors du quart opposant la Norvège et l’Angleterre, en commentant « Bien joué Bellingham et l’arbitre » sous une publication de Fabrizio Romano soulignant les performances du milieu anglais.…

EM pour SOFOOT.com