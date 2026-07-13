Borja Iglesias prend la défense des Bleus après les attaques racistes venues d'Espagne
Borja Iglesias ne déçoit jamais lorsqu’il s’agit de prendre position. À quelques heures d’affronter l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde mardi, l’international espagnol a lui aussi commenté les propos immondes et racistes de son ancien premier ministre Mariano Rajoy, qui avait qualifié les Bleus d’équipe de France « sans Français ».
« Franchement, ça m’a surpris. J’étais en avion hier et on me l’a envoyé à l’atterrissage. Je suis étonné qu’à ce stade on en soit encore là, bon sang… On vient tous d’horizons différents, on est tous différents et je crois que c’est ce qui fait notre richesse. Je pense que une richesse que nous avons (en Espagne) » , a réagi Iglesias au micro de DAZN.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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