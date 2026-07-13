OL Lyonnes perd une internationale française

Les chaises musicales continuent. Trois ans après son arrivée en provenance du PSG, Kadidiatou Diani a annoncé son départ d’OL Lyonnes dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux lundi soir. L’internationale française de 31 ans (41 buts) s’en va un an avant la fin de son contrat, sans préciser pour le moment quel sera son futur club.

« Je ne sais pas par où commencer… Je sais pas comment vous le dire… J’avais juste envie de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous m’avez fait vivre ici. J’ai rencontré des personnes incroyables, formidables, j’ai grandi aussi. J’ai beaucoup appris et je garderai tellement mais tellement de souvenirs avec moi » , dit Kadidiatou Diani.…

LL pour SOFOOT.com