Notre maison brûle et on nous parle de races

Les joueurs de l'équipe de France, Kylian Mbappé en tête, subissent depuis plusieurs semaines les attaques racistes de politiciens étrangers. Parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée que ces derniers se font d'une équipe française. Un acharnement qui doit alerter (s'il n'est pas déjà trop tard) sur le mal qui grignote nos sociétés.

Depuis dimanche, l’emblématique forêt de Fontainebleau est touchée par les flammes, mobilisant deux Canadair et 500 sapeurs-pompiers. Une catastrophe qui porte, selon le ministre de l’Intérieur, à 32 000 le nombre d’hectares parcourus puis brûlés par le feu en France métropolitaine et en Corse, soit déjà plus que la saison 2025. Alors que nous ne sommes que le 13 juillet, veille de fête nationale et jour de traditionnel bal des pompelards. De quoi mettre en émoi tout le pays grâce à une machine médiatique déjà bien échauffée dans ce contexte caniculaire. Il faut évidemment s’en inquiéter, prendre ce problème à bras le corps, mais ne surtout pas tomber dans l’écran de fumée : ces feux ne sont qu’une manifestation parmi mille autres de ce que les scientifiques tentent de démontrer depuis des décennies.

En effet, les conséquences du dérèglement climatique sont connues depuis quelques dizaines d’année avant que les chaînes d’info comme BFM ou C-News fassent de « Hamza la Douane », garçon de 14 ans équipé de pistolets à eau, le principal sujet de leur inquiétude. On les mesure depuis le début de la révolution industrielle, serions nous tentés de dire. Sans remonter aussi loin, Éric Agrinier, lieutenant-colonel des pompiers du Gard, rappelait ce lundi au micro de France Inter qu’ « en 2022, nous avions déjà constaté que les feux de forêt touchaient des endroits qui étaient auparavant épargnés, avec des feux de plus de 1000 hectares en Bretagne, de plusieurs centaines d’hectares dans les Vosges ou le Jura, donc effectivement tout ce qui était prédit par les spécialistes du climat, on le constate sur le terrain ». Un mécanisme qui s’applique à plein d’autres sujets, des plus épisodiques accidents de trottinettes aux plus épouvantables viols sur mineurs : tous les signaux d’alerte ont beau être écarlates depuis un bail, la société semble tomber des nues à chaque fois qu’un nouveau drame surgit.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com