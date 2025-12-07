Roumanie/Municipales-L'extrême droite à la conquête de sa première capitale européenne

par Luiza Ilie

Bucarest pourrait devenir la première capitale de l'Union européenne à être dirigée par l'extrême droite à l'issue des élections municipales qui se tiennent dimanche et qui pourraient menacer la fragile coalition gouvernementale pro-européenne.

Le poste de maire de Bucarest est vacant depuis la victoire de l'ancien titulaire du poste Nicusor Dan à l'élection présidentielle en mai dernier face au candidat d'extrême droite.

Cette élection présidentielle faisait suite à un premier scrutin annulé pour des soupçons d'ingérence russe en faveur du candidat de l'extrême droite, Calin Georgescu. Moscou a nié ces accusations.

L'annulation du scrutin présidentiel a plongé la Roumanie dans l'un de ses pires crises de ces dernières années, révélant sa vulnérabilité aux attaques hybrides et à la désinformation.

Les sondages d'opinion placent la présentatrice de télévision Anca Alexandrescu, candidate indépendante mais soutenue par l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), groupe d'opposition d'extrême droite, comme favorite du scrutin.

Mais les observateurs appellent à la prudence alors que la plus grande ville de Roumanie n'est pas une place forte de l'extrême droite.

Anca Alexandrescu est opposée à la candidate du Parti social-démocrate (PSD) Daniel Baluta, l'autre favori des sondages, à Ciprian Ciucu le protégé du Premier ministre libéral Ilie Bolojan et à Catalin Drula, du parti de centre-droit Union sauvez la Roumanie qui a soutenu la candidature de Nicusor Dan à l'élection présidentielle

Le scrutin se termine à 19h00 GMT et les premiers résultats doivent être publiés dans la soirée.

AUR s'oppose à toute aide militaire à l'Ukraine voisine, critique le leadership de l'Union européenne et soutient la politique de l'administration américaine sur l'énergie et l'immigration.

La Roumanie, Etat membre de l'Union européenne et de l'Otan, partage 650 km de frontière commune avec l'Ukraine. L'espace aérien roumain a été violé à plusieurs reprises par des drones russes depuis l'invasion par Moscou de l'Ukraine.

