Roumanie-Chute du gouvernement après le vote d'une motion de censure

Les députés roumains ont renversé mardi le gouvernement pro-européen du Premier ministre Ilie Bolojan, 10 mois après sa mise en place, à l'issue du vote d'une motion de censure déposée par les sociaux-démocrates du PSD et l'extrême-droite.

Il y a 12 jours, le gouvernement de coalition, composé de quatre formations politiques, s'est retrouvé en minorité après la décision du Parti social-démocrate - premier parti au sein du Parlement - de ne plus faire partie de l'équipe au pouvoir.

Les sociaux-démocrates ont ensuite déposé fin avril une motion de censure, en s'alliant avec le parti d'extrême-droite Alliance pour l'unité des Roumains, après le refus d'Ilie Bolojan de démissionner.

Même si des élections législatives anticipées semblent peu probables à ce stade, les marchés financiers craignent que la crise politique n'entraîne un fléchissement de l'engagement de Bucarest à réduire le plus gros déficit budgétaire de l'UE - soit 6,2% en 2025.

Le leu roumain est tombé lundi un plus bas historique face à l'euro avant le vote de ce mardi.

(Luiza Ilie, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)