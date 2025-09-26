Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine

C’est ça de passer sur Canal +.

Une seule victoire chez les neufs derniers, une seule défaite chez les huit premiers. Voilà comment résumer ce vendredi soir de National, qui continue de révéler les tendances de la saison. Tout d’abord, le FC Rouen de Régis Brouard, court vainqueur de Bourg-en-Bresse (1-0) , est solide. Derrière lui, Sochaux n’a pas joué ce soir et garde sa place. Pas le FC Versailles, qui laisse le podium à Dijon, facile vainqueur de Concarneau (3-0) . Les Franciliens sont tombés sur un QRM réveillé depuis qu’il a changé d’entraîneur , vainqueur ce soir grâce à deux penaltys (2-1) . L’effet Canal +.…

UL pour SOFOOT.com