Rothen accusé de cracher dans la soupe par un dirigeant de l'OM
Quand c’est pas un Ivoirien, c’est un Marseillais.
Après la nouvelle désillusion de l’OM face à l’Atalanta (0-1), les polémiques autour de l’arbitrage, Jérôme Rothen s’est retrouvé protagoniste d’un nouvel épisode des Sopranos version Plus belle la vie . Sur sa tranche horaire à RMC, l’ancien Parisien s’est permis de juger l’effectif marseillais : « Hormis Greenwood et Rulli, le reste est à jeter ! […] Qui a fait cette équipe ? » …
