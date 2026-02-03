Rosenior connaît son premier échec avec Chelsea
Arsenal 1-0 Chelsea
But : Havertz (90 e +7)
Après le Community Shied 2023 et 2020 et la Cup 2020, Mikel Arteta n’est qu’à un match de son quatrième trophée avec Arsenal. Ce n’est pas encore la Premier League, mais la League Cup. Vainqueurs d’un but au match aller contre Chelsea (3-2), les Gunners n’avaient besoin que de gérer cet avantage pour disputer une neuvième finale de coupe de la Ligue, et ça l’a fait. La finale se tiendra à Wembley le 22 mars prochain, contre Manchester City ou Newcastle.…
UL pour SOFOOT.com
