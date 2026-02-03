 Aller au contenu principal
Rosenior connaît son premier échec avec Chelsea
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 23:02

Arsenal 1-0 Chelsea

But : Havertz (90 e +7)

Après le Community Shied 2023 et 2020 et la Cup 2020, Mikel Arteta n’est qu’à un match de son quatrième trophée avec Arsenal. Ce n’est pas encore la Premier League, mais la League Cup. Vainqueurs d’un but au match aller contre Chelsea (3-2), les Gunners n’avaient besoin que de gérer cet avantage pour disputer une neuvième finale de coupe de la Ligue, et ça l’a fait. La finale se tiendra à Wembley le 22 mars prochain, contre Manchester City ou Newcastle.…

UL pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:46 

    Il est petit, il est gentil, et il se fait surtout trimballer partout. Partira, partira pas, et partira ? Voilà comment résumer le début de semaine de N’Golo Kanté. Au bout du compte, le milieu de terrain quitte finalement Al-Ittihad et signe à Fenerbahçe . L’attaquant ... Lire la suite

  • Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:27 

    Le bon moment pour sortir du trou. Sacrée semaine pour Martin Terrier. Pisté par Lille lors de cette fin de mercato d’hiver, comme l’indique la Voix du Nord , Martin Terrier aurait pu retrouver son club formateur et son ancien entraîneur à l’OL, Bruno Genesio, ... Lire la suite

  • Les joueurs marseillais se congratulent après le but de Mason Greenwood (N.10), face à Rennes en Coupe de France, le 3 février 2026 au Vélodrome ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Coupe de France: un peu de réconfort et un quart de finale pour l'OM
    information fournie par AFP 03.02.2026 23:19 

    Pas vraiment guéri, tout au plus convalescent, l'OM s'est tout de même offert une respiration au milieu d'une période pénible en battant Rennes 3-0 mardi au Stade Vélodrome et en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au bout d'un match ... Lire la suite

  • L'OM aplatit Rennes comme une crêpe
    L'OM aplatit Rennes comme une crêpe
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:07 

    On promettait un volcan, un avis de tempête et une rencontre de la dernière chance au Vélodrome : l'OM aura eu un match tranquille face à un tout petit Stade rennais qui avait décidé de confirmer sa triste période (3-0). Marseille sera bien au rendez-vous des quarts ... Lire la suite

