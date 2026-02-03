L'OM aplatit Rennes comme une crêpe

On promettait un volcan, un avis de tempête et une rencontre de la dernière chance au Vélodrome : l'OM aura eu un match tranquille face à un tout petit Stade rennais qui avait décidé de confirmer sa triste période (3-0). Marseille sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France.

OM 3-0 Rennes

But : Gouiri (2 e ), Greenwood (46 e ) et Aubameyang (83 e ) pour l’OM

Il n’y avait pas l’odeur de la poudre ni l’ambiance des grands soirs, ce mardi au Vélodrome, mais cette sensation quand même que l’OM n’avait pas le droit de se rater contre le Stade rennais. Après une semaine de crise et de tensions, le public avait des messages à faire passer avec, en substance, un mot d’ordre : « Votre dernière chance est la Coupe de France. » Ainsi va la vie dans la cité phocéenne, où les Bretons n’auront pas tellement montré qu’ils étaient capables de souffler sur les braises et de réveiller le volcan marseillais : deux entames catastrophiques ont permis à Marseille de prendre le match et cette fois de ne pas le lâcher. Les quarts de finale, c’est tout droit.…

Par Clément Gavard, au Vélodrome pour SOFOOT.com