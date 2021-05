Le 19 mai, les cinémas français vont enfin pouvoir rouvrir. La programmation sera adaptée au couvre-feu, reporté à 21 heures, et les jauges de fréquentation seront encore réduites dans un premier temps. Certains films, comme Adieu les cons, qui n'ont pas été longtemps à l'affiche à l'automne dernier, seront projetés. Des dizaines d'autres en attente, tournés ces derniers mois ou dont la sortie a été décalée à cause des mesures sanitaires, sont prêts. Faut-il craindre un embouteillage et que les petits budgets pâtissent de la situation ? Roselyne Bachelot, invitée sur France Inter mercredi 12 mai, est très sereine à ce sujet.

« On a un peu un problème de riches dans cette affaire », a déclaré la ministre de la Culture, se félicitant que l'industrie du cinéma français ait pu continuer à tourner pendant tout ce temps, contrairement à certains autres pays européens. « Il faut se réjouir que nous ayons 150 films français qui soient là, en attente de spectateurs. »

Roselyne Bachelot pour le pass sanitaire

La priorité a bien été donnée aux productions françaises dans les mois à venir. Un accord a été trouvé avec l'autorité de la concurrence pour privilégier ces films-là. « On a une sorte de fenêtre parce que les grands blockbusters américains ne vont pas apparaître sur les écrans avant la rentrée. On a vraiment trois mois qui vont nous permettre de montrer des films français, c'est

