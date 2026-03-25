Rosatom déclare que la situation à la centrale nucléaire iranienne de Bushehr se déroule selon le scénario le plus pessimiste

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La situation à la centrale nucléaire iranienne de Bushehr continue de se développer selon le scénario le plus pessimiste, a déclaré mercredi Alexei Likhachev, directeur de la société nucléaire russe Rosatom.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré mardi avoir été informée par l'Iran qu'un projectile avait frappé les locaux de la centrale nucléaire de Bushehr.

M. Likhachev a déclaré que la frappe, qui n'a pas fait de victimes, s'est produite vers 18h00 GMT mardi et a touché une zone proche d'une unité de production d'électricité opérationnelle.

Il a ajouté que Rosatom avait entamé une troisième phase d'évacuation du personnel, avec un groupe partant par la route vers la frontière irano-arménienne mercredi matin et deux autres groupes devant partir sous peu.

Jusqu'à ce que la situation se stabilise, Rosatom réduit temporairement le nombre d'employés de l'usine au minimum.