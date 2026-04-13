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Ronaldinho pas tendre avec Luis Fernandez dans une mini-série diffusée sur Netflix
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 12:15

Ronaldinho pas tendre avec Luis Fernandez dans une mini-série diffusée sur Netflix

Ronaldinho pas tendre avec Luis Fernandez dans une mini-série diffusée sur Netflix

La hache de guerre n’est pas enterrée. Jeudi, Netflix va diffuser une mini-série sur la carrière de Ronaldinho . Un condensé des moments qui ont marqué la carrière du Ballon d’or 2005. Des belles périodes mais également des passages plus difficiles, à l’image de ceux vécus avec son entraîneur au PSG, Luis Fernandez . Et visiblement, le Brésilien n’en pense pas que du bien.

RONALDINHO: THE ONE AND ONLY, a new documentary series, premieres April 16. Follow the life and career of Brazilian soccer star Ronaldinho, tracing his journey from young prodigy to global sports icon. pic.twitter.com/9yBpOwsHkX…

TC pour SOFOOT.com

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