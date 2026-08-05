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Ronaldinho à Ravenne : football, business ou les deux ?
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 00:06
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Ronaldinho à Ravenne : football, business ou les deux ?

Ronaldinho à Ravenne : football, business ou les deux ?

À 46 ans et plus de dix ans après sa dernière expérience sur un terrain, Ronaldinho a décidé de reprendre une licence de joueur à Ravenne, en Serie C italienne. Si le Ballon d’or 2005 devrait disputer « au moins un match » avec le club d’Émilie-Romagne, son retour en Italie est (surprise !) avant tout un projet business, aussi bien pour lui que pour son nouvel employeur qui nourrit de grandes ambitions.

Le 19 juin dernier, dans le luxueux complexe hôtelier Cipriani de Miami, Ignazio Cipriani – propriétaire de l’hôtel et du Ravenna FC – annonce devant 70 invités triés sur le volet la « meilleure nouvelle de sa vie professionnelle » : Ronaldinho va s’engager avec le club de troisième division italienne. « Nous avons beaucoup travaillé pour sa venue , s’est félicité Il Presidente auprès de la Gazzetta dello Sport . Après plusieurs mois de discussion avec lui et son frère, il a été convaincu par notre projet ».

Onze ans après son dernier match avec Fluminense, Ronaldinho va donc renfiler une paire de crampons pour disputer un match officiel. « Ronaldinho est un champion, peu importe son âge » , introduit Ariedo Braida. Mais l’ancien bras droit de Galliani à Milan devenu vice-président du club d’Émilie-Romagne rappelle que la venue de l’ancien numéro 80 rossonero est « avant tout un choix marketing. » Pour Cipriani, c’est l’occasion de rêver : « J’ai comme ambition de ramener Ravenna en Serie A et pourquoi pas en Ligue des champions. »

Propos d’Ariedo Braida recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

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